Il grazie delle associazioni di Azzate alla “missione” dei Carabinieri

Nella giornata di oggi, domenica 18 dicembre, una delegazione delle associazioni azzatesi che operano nel campo della tutela e della salute dei cittadini si è recata alla caserma dei Carabinieri per porgere gli auguri di Natale e dire grazie a nome di tutto il paese per la presenza e l’opera quotidiana dei Militari dell’Arma.

La delegazione è stata ricevuta dal comandante di Stazione, Maresciallo Giuseppe Albanese.

“Indossare una divisa – si legge nel messaggio di ringraziamento – con orgoglio, rispettando ciò che rappresenta, porta spesso ad allontanarsi dai propri affetti, a perdere momenti importanti della propria vita familiare e, in molti casi, purtroppo a mettere a repentaglio la vita stessa. Eppure una divisa, per chi ha operato questa scelta, non è un semplice capo che si sfila e si appende alla fine del proprio uno lavorativo: è qualcosa di molto più profondo, un modo di essere, il simbolo di una missione”.