Incidente in A8 tra Origgio e Legnano, code in direzione Varese

Incidente stradale questa sera sull’Autostrada A8 nel tratto tra lo svincolo di Origgio ovest e Legnano.

Per cause in corso di accertamento, poco dopo le 18,30 un automobilista ha perso il controllo del mezzo e ha urtato contro la barriera in cemento che delimita la carreggiata.

L’automobilista, un uomo di 56 anni, è stato soccorso in codice giallo dai sanitari della Croce Rossa di Saronno, intervenuti sul posto insieme alla Polizia stradale.

Sull’autostrada si sono formati alcuni chilometri di coda in direzione Varese.