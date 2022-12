Incidente a Varese, bloccata per mezzora l’autostrada verso la città

Rientro a casa difficoltoso per gli automobilisti a Varese. (immagine di repertorio)

Un incidente ha infatti bloccato il raccordo dell’autostrada A8 in direzione della città per una mezzora a partire dalle 17.20. Il tratto in questione è quello in cui le due corsie si riducono ad una sola.

Secondo le prime informazioni sarebbero coinvolte due auto con a bordo complessivamente 5 persone. I sanitari stanno operando in codice giallo e hanno soccorso due donne di 19 e 48 anni

Sul posto stanno intervenendo anche gli operatori della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco