Investita a Gallarate, 55enne ferita

Non è in pericolo di vita la 55enne investita in via Varese a Gallarate, a metà pomeriggio di oggi, lunedì 19 dicembre.

L’incidente è avvenuto alle 16.15 vicino al semaforo della Cascinetta, quello con via del Lavoro.

La donna è stata soccorsa da un’ambulanza dell’Sos Carnago, intervenuta sul posto insieme alla Polizia Locale di Gallarate. È finita comunque in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con ferite o traumi significativi.