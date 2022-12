Its Incom va a Gallarate e a Busto arriva Aslam, scontro tra assessore e Pd sulla nuova scuola

Gli Its fanno litigare l’assessore all’Urbanistica Giorgio Mariani e il consigliere del Pd Maurizio Maggioni. Al centro della contesa c’è l’area dell’ex-macello di via Pepe che verrà riqualificata nell’ambito delle opere finanziate dal Pnrr e dal bando Arest di Regione Lombardia.

Durante la commissione bilancio di ieri, mercoledì, è emerso che l’amministrazione comunale ha avviato da tempo un’interlocuzione con la cooperativa Aslam che si occupa di formazione professionale, formazione post-diploma e formazione per aziende e lavoratori: «La cooperativa si è impegnata a realizzare una scuola professionale per la formazione dai 14 anni fino alla formazione post-diploma con un Its dedicato alla mobilità sostenibile e alla logistica».

La dichiarazione di Mariani ha scatenato la reazione di Maggioni del Pd che ha chiesto delucidazioni in merito all’interlocuzione avuta con Its Incom, nato a Busto Arsizio e considerato una punta di diamante della formazione tecnica superiore: «Avevamo avviato questa interlocuzione con loro che cercavano una sede proprio a Busto Arsizio. Adesso stiamo facendo qualcosa di diverso. Se ci sono degli imprenditori che cercano quel tipo di figura professionale va bene ma gli Its sono un’altra cosa. Quella è un’occasione persa perchè abbiamo saputo che andrà a Gallarate».

La risposta di Mariani è stata secca: «L’Its ci sarà insieme alla formazione professionale. La copertura dell’offerta formativa va dai 14 anni fino al post-diploma in ambito di mobilità sostenibile e logistica. Inizialmente Its Incom doveva partecipare al nostro bando ma poi per scelta loro hanno deciso di andare a Gallarate. Sono loro che han tradito Busto e questo signore ha deciso di prendere e andare a Gallarate. Chiedetelo a loro, noi abbiamo aperto tutte le porte».