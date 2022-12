La neve, i passaporti, il cubo di Rubik nel podcast del 15 dicembre

Le notizie di giovedì 15 dicembre:

Nel primo pomeriggio di giovedì 15 dicembre, è arrivata la neve, così come si vede anche dalle webcam dall’Osservatorio del Campo. Il cielo del Varesotto si è coperto di nuvole e le precipitazione sono state registrate su tutto il Varesotto. In molte zone della Lombardia sono previsti accumuli nevosi al suolo mediamente attorno ai 5-10 cm tra i 600 e i 1200 metri mentre, mentre sotto i 600 metri, attorno a 1-5 centimetri. Nell’alta pianura varesina il fenomeno è già evidente e qualche zona si presenta già ricoperta di un sottilissimo strato di bianco.Il centro di monitoraggio regionale ha anche disposto un’allerta meteo di bassa entità proprio sulle aree più alte del Varesotto. È previsto che nel corso della serata il limite neve si attesterà a quote più elevate, fino a 1300 metri.

La Questura di Varese prova a rimediare alle lunghe attese che si sono create in questi per coloro che chiedevano di fare o rinnovare il passaporto. Per questo ci sarà una redistribuzione di alcuni Comuni che vengono tolti alla competenza di Varese e assegnati ad altri uffici. I comuni interessati sono Tradate, Cairate, Besozzo, Cocquio Trevisago, Bisuschio e Besano che saranno quindi di competenza di altri uffici.

La tela seicentesca di Francesco Innocenzo Torriani “Elemosina di San Carlo“, una delle più preziose della quadreria di ASST Sette Laghi, è tornata all’Ospedale di Circolo di Varese. Questo grazie al contributo e all’Impegno del Circolo della Bontà, come spiegato dal presidente della fondazione Gianni Spartà.

Buone notizie a Gallarate: il piccolo Damian, il bambino che era stato investito lo scorso 20 novembre a Gallarate, è stato dimesso dall’ospedale e ha potuto così festeggiare il suo secondo compleanno a casa con l’amore di mamma e papà. Il bambino di due anni era stato investito in via Cantoni appena ai margini del centro storico ed era stato trasportato in Ospedale in codice rosso, lasciando tutta la comunità con il fiato sospeso. Per fortuna, ora sta meglio e i medici hanno deciso di dimetterlo.

41 secondi e 71 centesimi per risolvere un Cubo di Rubik con dodici facce. Ha stabilito un nuovo record italiano e si è laureato campione nazionale il varesino Alessandro Fava, classe 1999. La sua categoria è quella del Megaminx, un dodecaedro decisamente non semplice da riordinare, Suasi impossibile da fare in pochi secondi. Una passione nata sui banchi di scuola che gli ha insegnato a perseverare e non mollare di fronte alle avversità, come quella volta che si è rotto un polso e ha dovuto esercitarsi con una sola mano.

Chiudiamo il podcast con una bella notizia perché parla di Bianca, la bimba nata lo scorso 10 dicembre che ha creato scompiglio in una palestra di Besana Brianza. La piccola è la figlia di Gianluca Piccinini, capitano della Rossella Caronno di Serie B e della compagna Viola che hanno dovuto abbandonare di corsa il palazzetto durante una partita. Il neo papà, ha abbandonato i compagni durante la gara ed è corso in ospedale dove poco dopo è nata la piccola.

