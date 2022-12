L’albero di Natale crochet delle “nonne” di Angera

Colori, fantasia, tanta pazienza e manualità: è un albero di Natale decisamente originale quello che è stato illuminato venerdì pomeriggio ad Angera. Si tratta di un allestimento natalizio in lana realizzato all’uncinetto dalle signore che frequentano il Centro Ricreativo Grossi insieme alle volontarie dell’Associazione Cucire per Amore e da altre signore angeresi che hanno contribuito al progetto.

L’idea è nata ai primi di ottobre. «Appena le nostre care signore me lo hanno proposto – racconta l’assessore comunale Antonio Campagnuolo ho subito procurato loro il materiale necessario e fatto costruire la struttura in legno per poter realizzare questo loro desiderio. Si sono impegnate molto con grande entusiasmo, coordinate dalle mie educatrici Barbara e Noris, che ringrazio. Un modo diverso per festeggiare il Natale del Centro e per augurare a tutta la comunità un sereno e felice Natale. Un ringraziamento ai volontari Franco, Cinzio e Giulio per l’aiuto, e al gentilissimo Marco Brovelli che ci ha messo a disposizione lo spazio».

L’ albero illuminato è visibile da tutti i passanti, in fondo alla via Moro a due passi dalla piazza parrocchiale. «La realizzazione dell’albero – conclude Campagnuolo – ha fatto sì che molti pomeriggi, insieme ad altri giorni di varie attività proposte, siano stati momenti di aggregazione e divertimento per tutti i nostri amici della terza età, che desiderano tanto trascorrere momenti insieme . E’ un piacere offrire loro spazio, tempo e impegno per vederli felici».