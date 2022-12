Da Largo Flaino alla sicurezza, la giunta di varese presenta il bilancio 2023

Il Comune di Varese presenta il bilancio che verrà approvato entro il 31 dicembre per garantire alla città di rimanere in piena attività programmando con consapevolezza il futuro dei prossimi 12 mesi.

Il bilancio 2023 vedrà garantiti tutti i servizi senza aumentare le tasse, le tariffe e i costi dei parcheggi. Questo nonostante il periodo economico difficile a livello mondiale e i ritardi del Governo sulle coperture di molte voci del bilancio. Ad esempio non sono ancora stati confermati per il 2023 i contributi statali che negli anni passati hanno aiutato le casse comunali sia per compensare le spese legate al covid e alle difficoltà dei cittadini e delle imprese sorte a seguito della pandemia che all’incremento dei prezzi di energia. Si parla di 11 milioni di euro di contributi nel 2020 e di oltre 3 milioni nel 2021 e 1 milione nel 2022.

Oltre a questo, a pesare sulle casse del Comune c’è anche l’inflazione che graverà per circa 600 mila euro l’anno, circa il 12% su tutte le spese che l’amministrazione dovrà sostenere. Sono questi i principali temi legati al documento di programmazione economica per l’anno 2023 che la Giunta ha presentato questa mattina in conferenza stampa. Nei prossimi giorni il bilancio attraverserà l’iter del Consiglio comunale con la presentazione il 6 dicembre e poi il voto nelle sere del 21 e 22 dicembre.

Entrando nel dettaglio del documento, il bilancio si divide in due parti: il Piano delle opere e degli investimenti per i prossimi anni da un lato e dall’altro la spesa corrente per garantire la vita quotidiana della città.

IL PIANO DELLE OPERE

Per quanto riguarda la prima parte del bilancio preparato dall’amministrazione sono oltre 150 milioni le risorse previste per le opere in programma. Di queste nel 2023 vedranno la luce opere per almeno 90 milioni di cui 85 milioni arrivano dai contributi legati al PNNR.

Tra le opere in programma ad esempio la realizzazione del Polo Scolastico infantile di San Fermo, la riqualificazione della scuola Don Rimoldi, della mensa per la scuola Don Bosco e del nido Le Costellazioni. E ancora la realizzazione di via Selene e il proseguimento dell’intervento rivoluzionario su largo Flaiano. Al cambiamento di questo comparto viario poi si unisce la nuova uscita autostradale che a breve verrà inaugurata creando così una nuova offerta viabilistica per chi entra in città. Nel piano delle opere ci sono interventi importanti come il nuovo Studentato di Biumo che porterà nuovi alloggi per gli studenti dell’Insubria. Ma nei quartieri ci sono anche gli interventi di riqualificazione dell’ex Macello di Belforte e di Villa Baragiola. Una nota sulle risorse legate al PNRR va fatta in merito agli aumenti del costo di energia e materiali. La differenza infatti tra le risorse che il Comune si è aggiudicato grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per le opere e l’aumento di energia e materiali sarà coperto da risorse proprie del bilancio comunale. Questo perché ad oggi non è previsto alcun aumento dei contributi legati al PNRR.

IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Per quanto riguarda invece le varie aree e i servizi ai cittadini il Bilancio garantirà la stabilità degli anni precedenti senza aumenti per i cittadini su tariffe e tasse. Per fare qualche esempio tra i servizi garantiti c’è il trasporto gratuito delle persone disabili, i servizi agli anziani, quelli scolastici parascolastici e sociali, gli amministrativi e molto altro ancora come la cultura, l’illuminazione e la sicurezza. Un tema poi sono i dividendi che arrivano dalle società dove il Comune ha una partecipazione azionaria. Negli anni precedenti l’amministrazione non ha venduto le proprie quote e quest’anno gli utili sui dividendi verranno utilizzati interamente per garantire i servizi sociali ed educativi, ad esempio con l’iniziativa “Nidi Gratis”.

Si confermano così gli stanziamenti per il settore educativi a cui vanno circa 7 milioni di euro. In questa partita trovano posto iniziative importanti come la conferma dei Nidi Gratis per tutti, l’attività sportiva gratis nelle palestre scolastiche e il rinnovo della convenzione con le Paritarie che ha visto un aumento del contributo comunale. Nessun aumento invece è previsto per le famiglie per le rette scolastiche o per i servizi parascolastici. Per garantire questi servizi ogni anno il bilancio comunale sostiene il 60% del costo mentre il restante 40% è derivato dalle rette delle famiglie.

Per i Sociali vengono stanziati circa 10 milioni di euro. Un settore importante in questo periodo storico che grazie a queste risorse potrà garantire aiuti per affitti, sostegni a cittadini e associazioni che operano nell’assistenza ai più bisognosi. Questo nonostante il venire meno del Fondo di Solidarietà del Governo che è stato di grande aiuto negli anni del Covid.

Per il settore Lavori pubblici, territorio e parchi, illuminazione pubblici ed efficientamento energetico lo stanziamento per il 2023 è circa 10 milioni di cui 2.650 milioni sono dedicati alle manutenzioni. In questo settore però ci sono da considerare tutte le realizzazioni contenute nel Piano delle Opere che sono già partite o prenderanno il via nel 2023.

Il settore mobilità vedrà confermati gli investimenti nelle opere che si stanno realizzando e le nuove che partiranno. Dopo anni di sperimentazione senza dubbio il servizio Park and bus viene stabilizzato con il passaggio ad un euro sul ticket di andata e ritorno dai quattro parcheggi dedicati. Un servizio pensato per diminuire il traffico nel centro che resta comunque competitivo a fronte dei 3,20 euro del biglietto standard di andata e ritorno. Un aggiustamento resosi necessario dopo il buon risultato di questi anni e le richieste delle diverse forze politiche.

Aumentano invece rispetto al 2022 gli stanziamenti in materia di sicurezza che nel 2023 arrivano a 4 milioni e duecento mila euro. Un settore dove già nell’ultimo anno è stato investito tantissimo ad esempio con il collegamento di tutte le telecamere presenti in città alla nuova piattaforma digitale che consente di gestire automaticamente le immagini che arrivano dalle videocamere. I filmati poi finiscono contemporaneamente sugli schermi delle Forze dell’Ordine e degli agenti della Polizia locale di Varese. Allo stesso sistema sono state collegate anche le nuove telecamere installate nei parchi cittadini.

Per il settore dell’Ambiente che quest’anno ha visto il passaggio al nuovo gestore della raccolta differenziata con il potenziamento di tantissimi servizi, lo stanziamento per il 2023 è di oltre 16 milioni e mezzo di euro.

Si confermano anche le risorse per la promozione turistica del territorio. Il bilancio viene presentato infatti pochi giorni prima dell’avvio dello spettacolo natalizio dei Giardini Estensi che negli ultimi anni ha visto centinaia di migliaia di persone visitare la città di Varese. Per potenziare sempre di più il settore strategico del turismo con nuove iniziative e proposte l’anno prossimo la tassa di soggiorno per i turisti che soggiornano in città vedrà un adeguamento di 50 centesimi solo per gli alberghi a 3 e 4 stelle. Nessun aumento invece ci sarà per i Bed & Breakfast.

Sono poi oltre 3 milioni le risorse stanziate per la Cultura che per il 2023 ha in programma nuove mostre ed eventi. Si confermano così eventi storici e di successo come la Stagione Musicale ma si aggiungono sperimentazioni come le visite guidate al patrimonio artistico e culturale della città. Pronto poi dal 2023 il Bando partenariato per le realtà che organizzano eventi culturali.

Sullo sport si confermano gli stanziamenti per un settore che a Varese è in forte crescita grazie anche al rinnovamento di molti impianti tra cui la grande riqualificazione del Palaghiaccio di Varese. Uno schema che presto porterà ad altre riqualificazioni tra cui ad esempio quella del tennis Le Bettole.