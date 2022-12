Molgora non è più sindaco di Angera: “Stavamo realizzando tanti progetti”

«Penso che sia la prima volta che si faccia cadere un’amministrazione che stava realizzando tanti progetti. Ho preferito denunciare comportamenti irregolari e scorretti da parte di alcuni ex compagni di viaggio (togliendo delle deleghe), piuttosto che accettare compromessi pericolosi». È questo a caldo il commento dell’ormai ex sindaco di Angera, Alessandro Paladini Molgora.

Questa mattina, con le dimissioni congiunte di sette consiglieri su tredici (i quattro fuoriusciti dalla maggioranza, Marco Brovelli, Francesca Burattinello, Niccolò Ponti e Cristian Haldan e tre del gruppo Allea, Milo Manica, Giacomo Baranzini e Marcella Androni), si è chiusa ufficialmente l’esperienza del secondo mandato guidato dal primo cittadino angerese.

L’alleanza con il gruppo “A come Angera”, guidato da Brovelli era stata alla base della vittoria elettorale del 2019. I due volti dei movimenti locali – Molgora per Cambiangera e Brovelli per A come Angera – avevano ottenuto un ottimo risultato alle urne avviando così una nuova esperienza amministrativa per la cittadina. Il venir meno di questa alleanza ha però dato origine alla crisi culminata con le numerosi dimissioni di questa mattina. Dalle 10.23 di mercoledì 28 dicembre, venuto di fatto meno il governo locale eletto dai cittadini, il comune di Angera sarà ora commissariato.

La spaccatura nella maggioranza, con malumori e distanze prese ormai da alcuni mesi ma ufficializzata formalmente soltanto con la creazione di un nuovo gruppo da parte del vicesindaco Brovelli e di tre consiglieri di maggioranza, non ha dunque trovato soluzioni. Per i consiglieri di Allea la decisione di lasciare l’incarico è stata dettata dalla volontà di avere al più presto un nuovo governo locale ed evitare il rischio di un periodo di commissariamento più lungo. Diversa invece la posizione della Lega, con il consigliere Tonin che ha ritenuto “irresponsabile” l’atto dei colleghi dell’opposizione.

«Spero che rinasca presto un nuovo gruppo dirigente – ha concluso con amarezza Molgora – nel solco dell’onestà e dello spirito costruttivo».