Dimissioni in massa ad Angera, per la Lega “scelta irresponsabile”

Non è la via della rinuncia quella seguita dalla Lega ad Angera nella mattinata che ha portato alla fine del mandato del sindaco Molgora. Il consigliere Stella Tonin è stata l’unica della minoranza a non presentare le dimissioni congiunte che di fatto hanno portato alla caduta dell’attuale amministrazione.

«Si tratta di un’azione irresponsabile che danneggia i cittadini angeresi – ha commentato Tonin -. Quest’azione, congelerà di fatto la cittadina in un immobilismo dovuto al commissariamento, con il rischio di far perdere alla città importanti finanziamenti ottenuti e di restare indietro. Come opposizione la Lega ha scelto di non firmare le dimissioni e di non mettere davanti i personalismi e i gesti “di pancia” a scapito dei cittadini».

«Sarebbe stato più opportuno svolgere, come si è sempre fatto fino ad oggi, il nostro ruolo di opposizione con responsabilità – conclude – senza essere accecati dall’opportunità di un anticipo di elezioni. Vogliamo essere ricordati per i nostri contributi, non per le nostre vanità e per aver prematuramente negato agli angeresi un governo della città».