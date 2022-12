Zaninelli, Forza Italia, “Ad Angera una crisi irreversibile”

Fabrizio Zaninelli, commissario cittadino di Forza Italia di Angera e responsabile azzurro dell’area 12 dei laghi, commenta lo scisma che ha portato alla conclusione anticipata del mandato del sindaco Alessandro Molgora.

«Prendiamo atto – afferma Zaninelli – della crisi irreversibile che ha coinvolto l’attuale maggioranza comunale di Angera e che ha portato alla fine anticipata del governo della città».

«La tensione tra le forze a sostegno del sindaco Molgora – aggiunge il commissario di Forza Italia – evidentemente non era più gestibile o riconducibile ad una fisiologica dialettica interna. Ci rendiamo, per questo, sin da ora disponibili, come partito, a ricostruire uno scenario amministrativo solido e credibile nell’interesse esclusivo della nostra comunità».