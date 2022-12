Il vicesindaco di Angera fonda un nuovo gruppo in consiglio comunale

Scisma in consiglio comunale ad Angera. Il vicesindaco Marco Brovelli ha costituito il nuovo gruppo indipendente A come Angera. A seguirlo in questa decisione anche i tre consiglieri comunali Francesca Burattinello, Cristian Andrei Haldan e Niccolò Ponti.

«Intendiamo rimarcare – sottolineano in un comunicato i consiglieri di A come Angera – la necessità di correlare da una parte l’esigenza di rimanere ancorati al programma elettorale sottoscritto nel 2019 dal gruppo civico costituito da Cambiangera e da A come Angera, e dall’altra la volontà di ottenere una più ampia comunicazione e condivisione nelle scelte da attuare: ovvero una maggiore condivisione d’intenti senza essere ostinatamente contrari a qualsiasi miglioramento o iniziativa volta al raggiungimento del miglior risultato per il bene della nostra città».

«L’ampiezza – aggiungono – nelle scelte condivise riguardo opere o trasformazioni importanti non può che trovare giovamento se le stesse sono dapprima sottoposte agli organismi a tale scopo deputati e soprattutto alla cittadinanza, alla quale spetta come sempre apprezzare o chiedere un’eventuale correzione».

«Per questo – concludono i consiglieri – il gruppo indipendente di A come Angera rimane ancorato a quanto pattuito con gli elettori e continuerà a portare avanti le proprie proposte nel solo ed unico interesse esclusivo della nostra città, mettendo al primo posto una maggiore condivisione nelle scelte, che deve comportare un chiaro cambio passo rispetto al passato. Vogliamo quindi mantenere all’interno della maggioranza un ruolo attivo e costruttivo fatto di dialogo, condivisione e reale confronto sugli argomenti più importanti con tutte le forze politiche e sociali locali. Se ciò non sarà possibile, la parola dovrà passare ai cittadini, affinché possano scegliere chi li dovrà condurre nel prossimo futuro».

Il sindaco Molgora, «Una decisione che avrebbe dovuto prendere mesi fa»

«Questa del consigliere Marco Brovelli – commenta il sindaco di Angera Alessandro Paladini Molgora – è la logica scelta che avrebbe dovuto fare da mesi perché da tempo è in completa distonia con l’amministrazione in toto, visto che litigava col segretario comunale, metteva zizzania un po’ ovunque, si rifiutava di parlare col sindaco e di presentarsi agli incontri di maggioranza. Però ancor più bella è la dichiarazione alla Palmiro Cangini (l’assessore alle varie ed eventuali di Zelig), dove vuol far intendere che appoggia il programma di maggioranza ma sarebbe contento di pasturare anche con la minoranza consiliare. Complessivamente, un’altra reazione scomposta al fatto che avevo comunicato che sarei stato costretto a prendere provvedimenti».