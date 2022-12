Movimento Cinque Stelle in piazza a Varese. I militanti pentastellati hanno organizzato un banchetto in pazza Podestà sabato 17 dicembre fino alle 18 per incontrare simpatizzanti ed elettori.

«Due i punti che vogliamo sottolineare – spiegano -: il primo per raccogliere l’invito di Giuseppe Conte a stare affianco a simpatizzanti e attivisti. Il secondo per sensibilizzare in merito all’alleanza tra Pd e 5 Stelle in vista delle regionali di febbraio. Ieri ci sono state le votazioni e il 66% ha accettato l’apparentamento con i nostri punti nel loro programma e siamo qua a mostrarli: Sanità, infrastrutture, agricoltura, ambiente e lavoro. Per noi l’alleanza non è col partito, ma con i punti programmatici che abbiamo concordato, che se vengono a mancare automaticamente rompono l’alleanza».