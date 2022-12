“Non so cosa fare e vado a rubare”, 27enne di Samarate torna a colpire e viene nuovamente arrestato

Non sa cosa fare, ruba. Nel giro di poche settimane è la seconda volta che ci prova. Un 27enne di Samarate è finito nuovamente davanti al giudice per un processo con rito direttissimo perchè colto in flagranza di reato mentre cercava di rubare da un’auto all’interno di un’azienda agricola del paese.

Il ragazzo, affetto da disturbi psichiatrici e dipendente da sostanze stupefacenti, è tornato a ribadire di «aver bisogno di un lavoretto che lo distolga dall’idea di andare a rubare». Il fatto è avvenuto ieri, domenica, e il bottino (come la volta precedente) è di qualche spiccio che ha anche restituito al proprietario, dopo essere stato fermato dai Carabinieri della stazione di Samarate.

Il giudice ha dunque deciso di riunire i procedimenti (quello del 24 novembre scorso e quello odierno) e di attendere l’esecuzione della perizia psichiatrica già richiesta dal suo legale la volta scorsa. Nel frattempo, però, è potuto tornare nella sua abitazione all’interno di una casa di corte che ospita anche una casa di riposo.