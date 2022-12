Occhio alla truffa, a teatro si combattono i raggiri col sorriso

Un nuovo spettacolo il cui titolo anticipa già qual è il filo conduttore: una serie di sketch, nei quali i personaggi si trovano coinvolti nelle più svariate truffe. La pièce Occhio alla truffa dei Ridi per caso è in viaggio nella provincia di Varese per contribuire alla campagna di sensibilizzazione contro le truffe e i raggiri promossa dalla Regione Lombardia insieme ai comuni lombardi e alle stazioni di polizia locale.

Quella delle truffe è una tematica molto sentita, specialmente tra gli anziani, e in questo spettacolo viene affrontata a tuttotondo attraverso sketch di vita quotidiana e scambi di battute comiche. L’obiettivo degli autori è però quello di suscitare un interesse attivo e partecipe in supporto al lavoro di prevenzione effettuato dalle istituzioni.

Gag e parodie musicali si alternano creando uno spettacolo ben equilibrato tra comicità e interesse sociale. Lo stile dei Ridi per caso è sempre riconoscibile: trasformismo, colpi di scena, comicità popolare. In questo caso, il pubblico porta a casa anche un fondo di morale a fine serata, immedesimandosi nei personaggi. «Il nostro motto – spiegano gli artisti – è cogliere la realtà e i problemi quotidiani riuscendo a riderci sopra, senza volgarità o esagerazioni».

La prima data del debutto è stata il 30 novembre al Teatro Sant’Amanzio di Travedona Monate. Il prossimo appuntamento sarà giovedì 15 dicembre all’Auditorium comunale di Rescaldina e per concludere l’anno in allegria lo spettacolo farà tappa al Cineteatro Dante di Castellanza.