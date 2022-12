Openjobmetis, Justin Reyes operato al ginocchio infortunato

È stato operato ieri – mercoledì 7 dicembre – Justin Reyes, l’ala americana della Openjobmetis che si era infortunato all’inizio del riscaldamento della partita di domenica scorsa contro la Segafredo Bologna.

Reyes è finito sotto i ferri per un intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro. Gli esami effettuati lunedì scorso avevano evidenziato una lesione complessa del menisco laterale; l’operazione non ha presentato problemi tanto che “O’Rey” potrà iniziare nei prossimi giorni la riabilitazione.

A livello di tempistiche la società non si sbilancia: la rivalutazione del ginocchio di Reyes è programmata tra sei settimane ma è evidente che il giocatore sarà seguito passo dopo passo per capire quale sarà la reale durata della sua assenza dai campi di gioco.

Per il momento comunque non si segnalano interventi sul mercato da parte della Openjobmetis che almeno a Pesaro, domenica 11, giocherà con gli uomini già a disposizione. La formazione marchigiana invece dovrebbe schierare i lunghi Kravic e Toté che avevano saltato la trasferta di Trento, il primo per una borsite al gomito e il secondo pe il covid.