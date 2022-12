Openjobmetis – Virtus, un altro rinvio alle prevendite

La riunione settimanale dei componenti dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive, tenutasi ieri – mercoledì 30 novembre – non ha dato alcuna indicazione utile per sbloccare la vendita dei biglietti del big match del campionato di basket in programma domenica 4 dicembre tra Openjobmetis Varese e Segafredo Bologna.

La “determinazione” (ovvero il documento ufficiale) numero 46 emessa in seguito all’incontro dell’ONMS rimanda infatti la decisione a un altro organismo, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che dovrà disporre eventuali divieti mirati di vendita dei biglietti.

A tre giorni da una delle partite più attese dell’anno quindi, si prolunga il periodo di incertezza nel quale restano ferme le prevendite dei tagliandi. Di questo passo – la speranza è che la situazione si sblocchi entro oggi o domani mattina – sarà difficile replicare il tutto esaurito della partita con Venezia.

Se così sarà, la società biancorossa avrà un danno economico da questo rimpallo di decisioni francamente stucchevole, soprattutto considerando che lo stop al botteghino – virtuale o fisico – risale alla scorsa settimana. Giorni trascorsi senza alcuna decisione in merito che lasciano nell’incertezza chi deve organizzare la vendita dei biglietti e chi desidera assistere alla partita della Enerxenia Arena (ore 19).