Il presepe porta Betlemme nella chiesa dei Santi Quirico e Giulitta

E’ stato realizzato anche quest’anno il tradizionale presepe nella chiesa dei Santi Quirico e Giulitta a Cavaria con Premezzo.

“Il presepe, una gioia per chi lo prepara e uno stupore per chi lo guarda – dicono Paola Piccinali e Valter Macchi, che hanno realizzato l’opera – Ed è proprio così, si comincia da un’idea e quella di quest’anno è stata quella di portare Betlemme, la Grotta dov’è nato Gesù, proprio nel presepe della nostra chiesa”.

“Dare la possibilità di rivivere e ricordare l’emozione provata per chi nel suo viaggio in Terra Santa ha potuto vedere la Grotta, ma anche per chi come noi quel viaggio non l’ha ancora fatto. Vedere la riproduzione della Grotta con al centro la stella a 14 punte che diverrà la culla di Gesù Bambino, crediamo possa aiutare, almeno con il pensiero, a dare l’illusione di esserci stato”.

“Poi si parte ogni cosa dopo essere stata pensata e valutata deve essere studiata e riprodotta fedelmente: le case, lo sfondo che deve dare l’effetto di profondità, i pastori, le luci, la musica. Tutto deve essere armonioso. E arriva infine il momento in cui è tutto pronto, siamo all’8 dicembre, il telo nero che nasconde il presepe viene tolto e finalmente si può ammirare il risultato del lungo lavoro di preparazione ed immergersi nella magia del presepe”.