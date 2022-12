Pubblicato il bando per la ricerca del responsabile tecnico amministrativo per AVT

È online il bando per la ricerca tramite selezione pubblica per la copertura del posto di Responsabile unità amministrativa/tecnica di AVT.

Il responsabile fungerà da raccordo tra l’azienda ed il Consiglio di Amministrazione, ricoprendo responsabilità tecnico gestionali ed amministrative in posizione apicale rispetto all’attuale organigramma. Il ruolo ricoperto presuppone elevate competenze di carattere tecnico, normativo, manageriale e gestionale, in particolare nelle fasi di attuazione delle decisioni del Consiglio d’Amministrazione.

Alla figura individuata verrà attribuito il trattamento economico previsto per le posizioni di Quadro ricoperte ai sensi del vigente C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI: responsabile unità amministrativa /tecnica complessa equivalente al parametro 250 – Area professionale (retribuzione annua lorda: € 32.000). La suddetta retribuzione sarà incrementata di una specifica indennità di funzione al fine di equiparare la funzione al ruolo di Quadro.

Alla selezione potranno partecipare tutti i cittadini appartenenti alla Unione Europea che alla data di pubblicazione del presente avviso siano in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di laurea, cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, posizione regolare riguardo agli obblighi di leva, godimento dei diritti civili e politici. Non essere escluso dall’elettorato politico attivo e non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. Essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza. Non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L. 475/99) o condanne o provvedimenti che impediscono la costituzione del rapporto d’impiego presso la Pubblica Amministrazione. Altre informazioni sono consultabili direttamente sul bando sul sito: https://www.avtvarese.it

Le domande dei candidati dovranno essere inviate entro le ore 17:00 di martedì 31 gennaio 2023 e dovranno essere inviate via PEC ad info@pec.avtvarese.it o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o corriere abilitato, in busta chiusa, con l’indicazione del mittente ed indicazione del bando di selezione, al seguente indirizzo: A.V.T. AZIENDA VARESINA TRASPORTI E MOBILITA’ S.r.l. – Via Astico 47 – 21100.