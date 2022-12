Rallenta ancora l’epidemia di influenza in Lombardia: ammalati 45 bambini ogni mille nella fascia 0 – 4 anni

Frena ancora l’epidemia influenzale che ha colpito la nostra regione a inizio dicembre. La curva prosegue la discesa anche se la nostra regione rimane ancora nella fascia di maggior incidenza.

Sorveglianza epidemiologica

Il rapporto sull’influenza di regione Lombardia evidenzia che: « Durante la cinquantesima settimana del 2022, 184 medici sentinella hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi influenzali tra i propri assistiti. L’incidenza totale delle sindromi simil-influenzali è in diminuzione rispetto alle settimana precedente e ha raggiunto un valore pari a 15,8 casi per 1000 assistiti ( era il 17,33 una settimana fa ) ancora al di sopra della soglia di attività molto alta.

L’incidenza – seppur in decrescita rispetto alla settimana precedente – continua ad essere elevata in tutte le fasce d’età, soprattutto in quelle pediatriche dove ha raggiunto valori pari a 44,7‰ nella fascia d’età 0-4 anni e 19,3‰ nella fascia d’età 5-14 anni; l’incidenza è di 14,2‰ nella fascia d’età 15-64 anni e 7,3‰ negli over-65enni. Il numero di casi stimati di ILI in Lombardia in questa settimana è di circa 160.000, per un totale di circa un milione e mezzo di casi dalla settimana 40-2022 ad oggi».

Sorveglianza virologica

Nella settimana 51-2022, i medici sentinella della regione Lombardia hanno inviato 69 tamponi naso-faringei, di cui 21 (30%) sono risultati positivi per virus influenzale A(H3N2). Dodici (17%) campioni sono risultati positivi per RSV e 2 (3%) per SARS-CoV-2 (Figura 3). Dalla settimana 31-2022 a oggi, i medici sentinella della regione Lombardia hanno inviato 872 tamponi naso-faringei, 300 (34,3%) dei quali sono risultati positivi per virus influenzale A(H3N2), 12 (1,4%) per A(H1N1) pdm09, 83 (9,5%) per RSV e 52 (6%) per SARS-CoV-2.

I risultati di caratterizzazione molecolare dei campioni risultati positivi per SARS-CoV-2 dimostrano l’appartenenza alla variante Omicron, in particolare al lineaggio BA.5, BF.7 e BQ.1, queste ultime identificate con maggior frequenza nelle ultime settimane.