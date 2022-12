Rifiuti in strada in via per Cassano, la giunta di Busto Arsizio studia un modo per fermare il fenomeno

Il Comune di Busto Arsizio punta a fermare un fenomeno sempre più diffuso, l’abbandono di rifiuti lungo le strade.

La proposta è dell’assessore alla Mobilità e alla Sicurezza Salvatore Loschiavo. La giunta ha manifestato il proprio interesse nei confronti di un progetto pilota per individuare un modello di intervento per la riqualificazione ecologica e per la prevenzione dell’abbandono indiscriminato di rifiuti su tratti di strade provinciali e strade comunali.

L’iniziativa rientra nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Province Lombarde rappresentate da UPL, Anci Lombardia e Città Metropolitana di Milano.

La Provincia di Varese ha individuato e proposto per il Comune di Busto Arsizio l’attuazione del progetto lungo la S.P. 20 (via per Cassano Magnago), come tratto di strada maggiormente interessata dal fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Il progetto prevede investimenti finalizzati all’acquisto di strumentazioni volte a contrastare il fenomeno dell’abbandono che saranno acquisite direttamente dalla Provincia di Varese. La somma stanziata per la Provincia di Varese e per i comuni interessati ammonta a € 200.000.