Sfida tra capoliste a Caldaro: i Mastini iniziano il “ciclo di ferro”

Prende il via da Caldaro sulla Strada del Vino la serie di tre partite con cui i Mastini Varese termineranno la prima fase del campionato di IHL (Italian Hockey League, il secondo livello nazionale). Tre gare difficili contro altrettante contendenti ai piani altissimi della classifica: come abbiamo spiegato nell’articolo di martedì scorso i gialloneri sono l’unica squadra a dover disputare solo scontri diretti da qui al termine del calendario.

Dopo il Caldaro toccherà all’Appiano – giovedì 22 alla Acinque Ice Arena di via Albani – mentre a Santo Stefano terminerà il ciclo di ferro sulla pista del Pergine, l’unica squadra a battere i Mastini in questo esaltante ciclo di undici gare con dieci successi “pieni” da parte di Vanetti e compagni. I “Lucci” dell’Alto Adige, che occupano la testa del torneo praticamente dall’inizio, vogliono riscattare la recente sconfitta contro il Pergine che ha stoppato la fuga degli uomini di coach Prochazka ma anche vendicare il KO dell’andata quando il Varese si impose con un netto 5-2 in quel che fu il primo successo nel palaghiaccio rinnovato.

La partita di sabato 17 – primo ingaggio alle 19,30 – sarà quindi un esame di maturità molto importante per la squadra di Claude Deveze: completata infatti la rincorsa alla vetta si apre per i gialloneri una nuova fase, quella della conferma ad altissimo livello. Per riuscire nell’impresa i gialloneri dovranno innanzitutto limitare l’impatto dei fratelli Virtala – 30 punti per Marku, 21 per Teemu – di Vinatzer e Felderer e più in generale degli special teams messi in campo dai Lucci, anche se pure il Varese sa essere molto efficace con l’uomo in più.

Sugli spalti del palaghiaccio di Caldaro non mancherà una corposa delegazione di tifosi gialloneri, mobilitati in pullman dal gruppo Mastini Forever. Una ulteriore dimostrazione che Varese – non solo lo spogliatoio – crede al cammino di questa squadra e vuole fare la sua parte per spingerla sempre più in alto. Certo, i Mastini devono ancora crescere come ama ripetere Deveze, tanto in allenamento quanto in partita. Ma anche gli avversari – e questo lo ha dichiarato il presidente Bino – anche le avversarie, pure quelle quotate come il Caldaro, sanno di dover fare i conti con i gialloneri. In riva al Kalternsee si giocherà agli ordini dei signori Bagozza e A. Rivis coadiuvati da Formaioni e F. Rivis, aggiornamenti in diretta su Radio Village.