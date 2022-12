Tiktok invaso dai Krampus, chi sono gli spaventosi demoni di San Nicola

(Foto di Stefano Cola) Il Natale si avvicina e sui social, Tiktok e Instagram in particolare, spopolano video e reel dedicati alla festa: addobbi, luci, panettoni e ricette per rendere. Ma, tra un albero illuminato e il volto gioioso di Babbo Natale, si è fatta largo una tradizione diventata improvvisamente virale e che non ha nulla a che vedere con l’atmosfera pacifica e luminosa delle feste. Anzi è piuttosto inquietante, almeno osservandola per la prima volta, senza conoscerne la storia.

È l’arrivo dei Krampus, esseri demoniaci che popolano i racconti della mitologia delle aree europee di lingua tedesca come Slovenia, Croazia, Austria e in Italia il Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Su Tiktok ad esempio, nelle ultime ore, stanno circolando moltissimi video che mostrano alcuni momenti delle sfilate folkloristiche che si svolgono intorno al 5 dicembre. I protagonisti sono appunto i Krampus, personaggi spaventosi, con il volto da demone, una frusta di rami secchi nelle mani e dei pesanti e scuri mantelli come abito (ricordano lontanamente anche i mamuthones della Sardegna seppur con una storia diversa). La rappresentazione ricalca una antica tradizione che narra la storia del demone che venne sconfitto da San Nicola e per questo fu costretto a servirlo. La sfilata rievoca questa leggenda, con i Krampus scatenati alla ricerca dei bambini “cattivi”. Leggi tutta la storia dei Krampus e le tradizioni collegate al mito

Nel video la sfilata a Merano: