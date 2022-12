Tornano ad esibirsi insieme i Lights Blue Singers e il coro AllegroModerato per i detenuti di Bollate

Tornano ad esibirsi insieme per piacere e per solidarietà i Light Blue Singers insieme al coro AllegroModerato. Il titolo dell’appuntamento è “Cantiamo il nostro sì entusiastico alla vita” e vedrà esibirsi insieme i due cori martedì 13 dicembre, ore 19.30 all’interno del teatro dell’Istituto Casa di reclusione di Bollate, grazie alla disponibilità del direttore della struttura e del comandante della Polizia Penitenziaria.

I Lights Blue Singers sono poliziotti penitenziari che prestano servizio nella casa circondariale di Busto Arsizio. I cantori, che non sono cantanti di professione, provengono da tutti i ruoli e le qualifiche del Corpo di Polizia penitenziaria, caratteristica che esprime la specialità del coro. Il coro nasce da un’iniziativa del Comandante Rossella Panaro, proposta per rafforzare lo spirito di corpo e la motivazione dei poliziotti chiamati nel quotidiano ad affrontare e superare le numerose criticità che si presentano, amplificate in questo momento dalle conseguenze della pandemia. In principio l’idea era quella di unire un piccolo gruppo di persone, accomunate dalla passione per il canto, per ritrovarsi ed arricchire con una presenza più partecipata le celebrazioni dei riti liturgici dedicati al personale di Polizia penitenziaria.

Il Coro AllegroModerato è nato nel 2012 dal desiderio di una musicista dell’orchestra, amante anche del canto, che ripetutamente domandava di potersi dedicare anche a questa arte. La magia è riuscita: negli anni, una voce si è aggiunta all’altra e oggi il coro può contare su oltre cinquanta coristi. Non importa se la voce è timida, nascosta o impacciata, il cantare non limita il desiderio di esprimersi, anzi stimola la possibilità di raccontarci con la nostra voce e la voce degli altri.

Il Coro esegue brani della tradizione popolare di diversi paesi del mondo, individuati e scelti con minuzioso lavoro e rivisti tanto nello spartito, quanto nel testo. Partendo sempre dalla versione in lingua originale, ne viene elaborata una italiana che, restando fedele al contenuto e allo spirito del canto, si compone di parole semplici, di frasi più volte ripetute, legate da rime facilmente orecchiabili e memorizzabili.

AllegroModerato è una cooperativa sociale creata oltre una decina d’anni fa a Milano da un gruppo di insegnanti forti di una lunga esperienza professionale nell’insegnamento della musica, rivolta a bambini, giovani e adulti con disabilità. Determinati a fare della musica non uno strumento terapeutico, ma un mezzo di crescita e gratificazione, la cooperativa AllegroModerato è nata con l’intento di dimostrare che la formazione musicale può attivare e sviluppare energie e competenze emotive, cognitive e relazionali. Tali risorse valorizzano la qualità della vita delle persone con fragilità psichiche, mentali e fisiche.

Nel corso degli anni sono stati sviluppati corsi specifici dedicati all’Orchestra sinfonica, alla Propedeutica orchestrale, all’Orchestra da Camera, al Coro, al rock e al jazz, alla musica elettronica e alle masterclass di archi e percussioni. AllegroModerato realizza anche progetti innovativi come la collaborazione con le scuole dell’obbligo, gli interventi rivolti ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria (in cui sono gli stessi musicisti con disabilità a farsi tutor), agli ospiti delle comunità psichiatriche dell’Ospedale Fatebenefratelli,collaborazioni con il mondo del teatroe un’attività orchestrale rivolta alle donne migranti.

CORISTI Light Blue Singers

Rossella Panaro, Davide Armenia, Salvatore Castelli, Fabio Conti,

Pietro Corridore, Francesco Paolo d’Aries, Roberto Garelli, Antonio Gioia, Giovanni Maddalena, Sebastiano Mangiafico, Piersettimo Munna,

Irene Nastasia, Raffaele Pasella, Daniele Pecoraro, Gianmarco Rizzello.

CORISTI AllegroModerato

Matteo Asnaghi, Vera Augello, Renato Baldan, Stefano Ballardini, Vincent Balsamà,

Caterina Banfi, Maria Barra, Elisa Belli, Matteo Busti, Lulu Cao, Lorenzo Casini, Lucia Cauchi, Marco Cecchini, Fabio Centonze, Cristina Ciconali, Gabriele Crespi, Riccardo Demichelis, Maria De Vecchi, Pietro Williams Di Gilio, Elena Dutto, Alessandro Farina, Anna Foresti, Mikael Garcia, Giulia Garitta, Beatrice Gatteschi, Lorenzo Germani, Andrea Grigis, Claudia Laganà, Sandro Lodolo D’Oria, Francesca Marelli, Piero Marrazzo, Claudio Meazza, Beatrice Motta, Simone Pagani, Silvia Pellegrini, Carlo Pensa, Sara Perego, Davide Pignataro, Federico Pisoni, Maria Pizzo, Pasquale Prestinice, Lucia Professione, Riccardo Resconi, Antonio Restelli, Alessandro Rho, Andrea Ribolzi, Silvia Sanna, Bianca Sannino, Riccardo Savini, Carlo Tunesi, Riccardo Vailati, Elena Vernocchi, Vittoria Viganò.

Violino Costanza Cucuzzella, Mandolino Daniele Pecoraro, Chitarra Maurizio Sonzini, Basso Flavio Ceriotti, Batteria Luca Baldan, Pianoforte Marcello Lazzara Direttore Pinuccia Gelosa

Musicisti aggiunti AllegroModerato

Violino Silvia Pellegrini, Pasquale Prestinice Violoncello Giulia Garitta Pianoforte Carlo Pensa