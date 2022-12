La trasformazione digitale e il ruolo dei manager: l’esempio di Tommaso Girotti

L’esperienza di Tommaso Girotti nella trasformazione digitale

L’era digitale sta trasformando il modo in cui le aziende operano e competono sul mercato: con l’avvento di nuove tecnologie e metodi di lavoro, è diventato sempre più importante per le aziende inserire figure chiave, quali gli IT program/delivery manager, che promuovono un approccio strutturato alla trasformazione digitale.

In questo sfidante contesto, un esempio concreto di storie di successo è il lavoro svolto da Tommaso Girotti focalizzano sull’ identificazione, sviluppo e adozione di soluzioni digitali facendo leva sui big data e analytics, con una particolare attenzione all’innovazione e alla customer experience.

Chi è Tommaso Girotti e come il suo esempio può essere di stimolo per i processi aziendali

Ingegnere, con una forte passione per l’innovazione digitale, ha ricoperto ruoli aziendali di responsabilità ricevendo, per il suo notevole impegno, il premio HR Innovation Award del Politecnico di Milano.

Il focus della sua attività è stato individuare e definire linee strategiche di indirizzo e sviluppo di strumenti digitali ad alto valore aggiunto, partendo da un’attenta analisi dei needs di business, passando poi per un ridisegno end-to-end in chiave digital dei metodi e processi di lavoro per poi arrivare alla delivery del prodotto al cliente finale con continuo monitoraggio della sua soddisfazione.

Qual’è la chiave per fare la differenza

L’esperienza di Tommaso Girotti nella trasformazione digitale dimostra come una visione olistica e pragmatica, combinata con la capacità di guidare un team con forti competenze verticali oltre ad un’attenta progettualità focalizzata al cambio culturale che deve necessariamente essere innescato, siano una chiave di svolta per le organizzazioni che stanno affrontando la digital transformation.