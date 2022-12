Nuovo ufficio per l’Urp di ASST Sette Laghi di Varese

L’Urp di ASST Sette Laghi ha cambiato sede. Per la verità, si è spostato solo di pochi metri, in un’altra stanza dello stesso edificio dove si trovava già: il padiglione 10 dell’Ospedale di Circolo, sempre al piano terra, sempre accessibile anche per chi ha difficoltà a camminare o si muove in carrozzina.

A cambiare è la porta d’ingresso, appena pochi passi dopo l’ingresso di prima, subito dietro l’angolo, ma soprattutto la sede: una stanza dedicata, accogliente, che offre una maggiore riservatezza al cittadino che ha bisogno di chiarimenti o indicazioni o che vuole segnalare proposte, idee e criticità di persona.

Si coglie l’occasione per ricordare che è sempre possibile rivolgersi all’URP nelle seguenti modalità.

Accesso di persona:

Sede di Varese, Padiglione 10 Piano terreno, da lunedì a giovedì: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 e venerdì: dalle 9.00 alle 13.00

Sede di Tradate, Villa Galmarini Piano 1, previo appuntamento telefonando al numero 0331/817446

Accesso telefonico al n° 0332-278.395 o 0331/817446 da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 13.00. Via e-mail: urp@asst-settelaghi.it e scrivendo una lettera con posta ordinaria (URP, c/o Ospedale di Circolo, viale Borri,57, 21100 Varese).