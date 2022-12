Ultima del 2022 in Serie D: la Varesina pareggia, cade la Caronnesse

Si chiude il 2022 per Varesina e Caronnese. Nell’ultima giornata dell’anno e anche ultima del girone di andata, le fenici si prendono un punto nella sfida interna contro la Real Calepina, mentre i rossoblù vengono sconfitti 3-0 a Carate Brianza.

VARESINA – REAL CALEPINA 1-1

Un punto che fa classifica, anche se non soddisfa in toto. La Varesina chiude il 2022 impattando davanti al pubblico amico 1-1 contro la Real Calepina, che è arrivata a Venegono Superiore con tutte le intenzioni di portarsi a casa un risultato positivo e alla fine ce l’ha fatta. I bergamaschi giocano un buon primo tempo e al 14’ trovano il vantaggio con un gran tiro al volo di Quarena. Nella ripresa è la Varesina a fare la gara: il portiere ospite Gherardi è bravissimo in almeno tre occasioni, ma al 34’ deve cadere sul gol del neo arrivo in casa rossobù Casolla, che sigla l’1-1 che divide un punto a testa.

Marcatori: 14’ pt Quarena (RC), 34’ st Casolla (V)

Varesina (4-3-3): Baglieri; Trenchev, Bernardi, Schieppati; Poesio, Gomis (15’ st Casolla), Donizetti (43’ st Malvestio); Orellana (31’ st Biaggi), Kate (15’ st Tedesco), Gasparri. All. Spilli.

Real Calepina (3-5-2): Gherardi; Pozzoli, Ondei (21’ pt D’Amuri), Stanzione; Quarena, Chiossi, Pozzoni (7’ pt Losa), Zappa, Lancini (40’ st Firetto); Denis, Bacchin (21’ pt Vallisa). All. Capelli.

Arbitro: Marin di Portogruaro

Ammoniti: Gregov, Schieppati, Quarena, Lancini, Stanzione, Pozzoli, Gherardi Recuperi: 4’+5’

FOLGORE CARATESE – CARONNESE 3-0

Finisce con una pesante sconfitta il 2022 della Caronnese, che cade sul campo della Folgore Caratese perdendo un importante scontro diretto. Parte meglio la squadra di Melosi, che al 24’ trova il gol: spunto di Barazzetta che rientra sul destro, il tiro è debole ma Angelina non trattiene e il pallone supera la linea di porta. La Caronnese accusa il gol, Corbo si divora il 2-0 con un tiro a botta sicura dal cuore dell’area di rigore, ma il raddoppio arriva poco dopo col colpo di testa vincente di Bernacchi su corner. Nella ripresa, nonostante i cambi, la musica non cambia e Gualdi trova il gol che chiude la partita.

MARCATORI: pt 24’ Barazzetta, 35’ Bernacchi; st 15’ Gualdi.

FOLGORE CARATESE (4-3-3): Aiello; Besana, Arcidiacono, Bernacchi (46’ st Beye), Corna; Valsecchi (16’ st Paltrinieri), Gualdi, Gulinatti; Corbo (30’ st Terraneo), Hyka (41’ st Sala), Barazzetta. A disp.: Ragone, Bossi, Pirovano, Negri. All.: Melosi.

CARONNESE (4-4-2): Angelina; Pandini (1’ st Anane), Nossa, Scaglione, Cosentino; Duguet (18’ st Galletti), Vingiano i(30’ st Agello), Tunesi, Myrtollari (25’ st Cretti); Piraccini (18’ st Austoni), Braidich. A disp.: Indelicato, Pierri, Curci, Giardino. All.: Moretti.

ARBITRO: Pica di Roma 1.

NOTE: giornata fredda e coperta, terreno in buone condizioni. Spettatori 150 circa. Ammoniti: Arcidiacono, Valsecchi, Bernacchi. Angoli 6-3. Recupero 2’, 5’.