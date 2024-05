Torna potabile l’acqua di Cocquio Trevisago: a confermarlo il Comune con una comunicazione via whatsapp che annuncia un’ordinanza che revoca il divieto.

“Avvisiamo tutta la cittadinanza che Ats Insubria ci ha trasmesso in data 27 Maggio le analisi dell’acqua effettuate dal Gestore Alfa srl successivamente al prelievo nel quale sono stati rilevati valori non conformi”.

“In data odierna”, continua la comunicazione del pomeriggio di martedì 28 maggio, “Ats Insubria comunica che dalle analisi risulta che i valori che hanno dato origine alla comunicazione di Non Potabilità sono rientrati nei valori di parametro previsti dalla normativa pertanto può essere revocata la ordinanza effettuata in data di ieri”.

“A seguito di questa comunicazione si avvisa la cittadinanza che non sussiste più il divieto di utilizzo dell’acqua in quanto risulta potabile e si pubblica l’ordinanza n. 4 di revoca l’ordinanza di non potabilità n. 3 del 27.05.2024.”, conclude la nota a firma di “sindaco e amministrazione comunale”.

Nella mattinata di martedì 28 maggio in paese sono arrivate anche le cisterne di Alfa per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile ai cittadini.