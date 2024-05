Tre case assaltate in pochi minuti a Mustonate nel pomeriggio di domenica

C’era chi approfittando della bella giornata era appena uscito di casa a prendere una boccata d’aria o a bersi un caffè, o chi aveva approfittato per una visita ad amici. Risultato: il tranquillo borgo di Mustonate, sulle colline appena fuori Varese che si affacciano sul lago è stato preso di mira da una batteria di ladri che in pochi minuti è entrata in azione in almeno tre residenze razziando tutto quello che di valore ha trovato. Il risultato è stato di decine di migliaia di euro di bottino, con i ladri che hanno preso il volo probabilmente passando dalle zone verdi che contornano il quartiere. Erano circa le 16.30 di domenica quando la banda composta da più persone è entrata in azione.

Alcuni dei residenti, col senno di poi, facendo mente locale hanno ricordato di avere notato alcune persone mai viste prima da quelle parti a passeggio per il paesino con felpe e cappuccio: erano i “pali“ che segnalavano ai complici dove colpire e in che modo entrare in azione e poi, appena compiuta la razzia, quando uscire senza essere visti.

In un caso i ladri sarebbero entrati nell’abitazione di un’anziana poco prima che la donna rincasasse: è la tecnica per limitare al minimo l’ipotesi di trasformare il furto in rapina impropria, cioè quando il soggetto derubato viene anche raggiunto da azioni violente. Sul posto è stata chiamata la Polizia di stato intervenuta con più volanti. Polizia che sta in questi giorni monitorando tutta la zona della periferia Sud del capoluogo dopo i furti che si sono verificati nella zona di Bobbiate e Lissago: sono previsti pattugliamenti in tutta la zona che vengono puntualmente effettuati. I residenti sono preoccupati, e che non l’ha ancora fatto sta pensando di installare o potenziare impianti di video sorveglianza.

Non è la prima volta che avvengono furti nella zona di Mustonate: nel 2022 vennero prese di mira sempre le case dei residenti con diversi colpi nel giro di pochi giorni.