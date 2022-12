I voti del Varese: Mecca impreciso, Scarpa prova a dare la scossa

VARESE – FRANCIACORTA, I VOTI

MOLERI 6: Una partita senza grandi chiamate, sul gol non sembra poter fare molto

FOSCHIANI 6: Sfortunato, si infortuna a metà primo tempo e si spera non sia nulla di che

Battistella 5,5: Alterna buone cose a qualche indecisione. Prima attacca bene e con coraggio, poi sbaglia il passaggio facile

ROSSI 6: Qualche indecisione e in generale sembra non essere sempre sul pezzo. Rimedia però con l’esperienza

MONTICONE 6: Non sembra aver preso ancora bene le misure con il nuovo compagno di reparto, ma danni non ne fa

TRUOSOLO 5,5: Dopo il gol di settimana scorsa non dà continuità. Ci sono giocate che soffre sistematicamente sulle quali dovrà migliorare

MECCA 5,5: Dopo l’esordio con gol alla Caronnese e l’assist in Coppa Italia, oggi sotto porta è il fattore negativo non riuscendo a mettere in rete due occasioni limpide

PICCOLI 6: Un primo tempo non brillante, meglio nella ripresa quando Rossini si prende più responsabilità e va a prendere palla in mediana

GOFFI 5: Potrebbe essere l’ultima gara in biancorosso e non fa molto per farsi ricordare. Prestazione opaca e poche giocate interessanti

Scarpa 7: Il miglior biancorosso oggi. Le sgridate del mister in allenamento lo sferzano e lui risponde con tante giocate di personalità e di gamba. Bene così e peccato per quel tiro deviato che poteva avere miglior fortuna

ROSSINI 6: In campo fa tutto, dalla punta al regista ma a volte esagera e perde qualche pallone di troppo, alcuni in maniera pericolosa

PASTORE 6,5: Moraschi gli devia in angolo quello che poteva essere il terzo gol di fila. Anche oggi, soprattutto nel primo tempo, l’attacco biancorosso vive delle sue fiammate

FERRARIO 6: La traversa gli nega il gol nel primo tempo, poi qualche errore di troppo anche nelle sponde, ma rispunta dal nulla in area quasi al 90′ quando viene steso per un rigore che sembrava netto. Invece l’arbitro la vede diversamente e lui resta a bocca asciutta e ammonito