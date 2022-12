Il Varese questa volta non rimonta: il Franciacorta vince 1-0 al “Franco Ossola”

Ultima del 2022 al “Franco Ossola” amara per il Varese, che dopo una striscia positiva perde 1-0 contro il Franciacorta, che si prende la rivincita dalla sconfitta di Coppa Italia di 10 giorni prima. I biancorossi questa volta, a differenza delle rimonte contro Caronnese e Folgore Caratese, non riescono a trovare la via del gol e così a decidere il match è la rete di Mozzanica al 31′ del primo tempo, che condanna Monticone e compagni alla sconfitta. La traversa di Ferrario nel primo tempo è un segnale per la ripresa, quando non è bastata la buona volontà dei biancorossi, condita a dire il vero da un gran numero di errori, che non sono riusciti a farsi valere sotto porta – con Mecca che questa volta non è riuscito a mettere in rete due buone opportunità – e recriminano per una trattenuta ai danni di Ferrario in area che assomigliava molto a un fallo da rigore.

Galleria fotografica Varese – Franciacorta 0-1 4 di 23

In classifica i biancorossi, in attesa delle gare della domenica, subiscono il doppio sorpasso della Real Calepina, vittoriosa conto il Sona, e del Desenzano, che ha superato 2-1 la Varesina, tornando così in zona playout. E ora il 2022 del Varese si concluderà in casa della capolista Lumezzane mercoledì 21 dicembre; una mission impossible nella quale però Monticone e compagni non avranno nulla da perdere.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo tre vittorie di fila – due in campionato e una in Coppa Italia – il Varese vuole proseguire sulla buona squadra e ospita per l’ultima casalinga del 2022 al “Franco Ossola” il Franciacorta, che torna a Masnago a 10 giorni dall’impegno di Coppa. Mister De Paola deve fare a meno dell’infortunato Francesco Gazo e del partente Roberto Cappai e nel 4-2-3-1 Mecca scala in mediana al fianco di Piccoli mentre dietro alla punta Ferrario ci sono Goffi, Rossini e Pastore. Il bresciani di mister Marco Sgrò si schierano invece con un 3-5-2 che può contare sull’esperienza di Piccinni, Bruccini e Scaglia, mentre in avanti agiscono il 2002 Bertazzoli e il 2004 Invernizzi. Prima dell’incontro ci sarebbe un minuto di silenzio in memoria di Sinisa Mihajlivic, ma la Lega di Serie D lo comunica a partita già iniziata.

PRIMO TEMPO

Buone intenzioni ma poca pratica nei primi minuti di gioco, con qualche buona azione ma nessuna occasione da gol. Il pallone finirebbe in rete al 15′ ma la bandierina si alza sull’incornata di Ferrario su assist di Pastore. Il Franciacorta risponde al 18′ con un doppio tentativo di Mozzanica, che prima stringe troppo il diagonale da posizione defilata e poi conclude alto dai 20 metri. Ferrario prova a sbloccarsi al 21′ ma la sua deviazione volante su cross di Rossini viene chiusa in corner dalla difesa ospite. La gara si sblocca al 31′ quando il Varese perde palla in uscita dopo un corner e Mozzanica trova l’angolino giusto dopo una respinta corta della difesa biancorossa su tiro-cross di Bruccini. Ne nasce un momento di poca lucidità per i biancorossi e gli ospiti provano ad approfittarne: al 33′ ancora Mozzanica calcia alto da buona posizione sull’assist di Moraschi da destra, poi al 35′ su azione d’angolo Moleri esce male, Invernizzi di testa indirizza verso la porta, ma Piccoli allontana sulla linea. La reazione del Varese arriva al 40′ quando Ferrario in tuffo di testa gira sulla traversa un corner di Pastore, poi un po’ di confusione in area con il Franciacorta che riesce ad allontanare. È però l’ultima emozione del primo tempo, con Monticone e compagni che all’intervallo sono sotto 1-0.

SECONDO TEMPO

Il Varese si ripresenta con Scarpa al posto di Goffi e al 3′ l’ala classe 2004 si fa subito vedere con una bella corsa sulla destra, palla in area dove Ferrario fa velo per Pastore, tiro di prima a botta sicura che Moraschi devia in angolo. I biancorossi provano ad alzare il ritmo ma si scontrano con la volontà opposta del Franciacorta, che appena può gioca con il cronometro e rallenta la gara, anche sfruttando l’esperienza dei suoi uomini chiave. Il Varese però continua a giocare, a volte anche troppo visto lo svantaggio, ma al 29′ costruisce una buona occasione su azione d’angolo che però Mecca spreca mandando fuori da ottima posizione. Il Franciacorta si chiude e pensa solo alla fase difensiva ma i biancorossi non riescono a trovare il guizzo giusto, con Mecca che al 39′, sul servizio in verticale di Scarpa, si vede parare il destro da Plechero. Al 44′ grandi proteste del Varese per una trattenuta ai danni di Ferrario in area di rigore, ma il numero 9 guadagna solo il cartellino giallo. Decisione molto discussa che però non cambia il risultato e anche nel lungo recupero – 7′ i minuti extra – i biancorossi si scontrano sulla difesa bresciana, che regge e si porta a casa i tre punti.

TABELLINO