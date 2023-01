Accordo tra Whirlpool e i turchi di Arcelik per il mercato degli elettrodomestici

A distanza di otto anni dal primo matrimonio con Indesit avvenuto nel 2014 per il mercato europeo degli elettrodomestici, Whirlpool corporation ne annuncia un secondo. Terminata la revisione strategica del suo business nell’area Emea (Europa, Africa e medio Oriente), i vertici della multinazionale americana fanno sapere di aver raggiunto un accordo per conferire il business europeo per i grandi elettrodomestici all’interno di una nuova società formata insieme ai turchi della Arcelik.

WHIRLPOOL AVRÀ IL 25%

L’accordo prevede che Whirlpool con il proprio business europeo di grandi elettrodomestici e Arcelik con le proprie attività di elettrodomestici, elettronica di consumo, climatizzazione e piccoli elettrodomestici, contribuiranno alla creazione di una nuova realtà aziendale di cui Whirlpool deterrà il 25% e Arcelik il 75%. Whirlpool, separatamente, ha raggiunto un accordo di principio per la vendita e trasferimento delle proprie attività in Medio Oriente e africa ad Arcelik, mentre continuerà dunque a detenere la proprietà delle attività inerenti al business Emea di piccoli elettrodomestici KitchenAid.

Il fatturato previsto della nuova entità sarà di oltre 6 miliardi di euro. Si prevede inoltre che le attività combinate genereranno sinergie di costi per oltre 200 milioni di euro. La voce sinergie riguarda i possibili tagli di costi tra cui rientrano quelli del personale, come spesso è avvenuto nelle megafusioni tra gruppi industriali. Ai tempi della fusione tra Whirlpool e Indesit, un matrimonio da 16 miliardi di euro, le sovrapposizioni rispetto al personale furono tante e a tutti i livelli.

IL COMMENTO

«L’annuncio di oggi segna un’altra importante e decisiva pietra miliare nella trasformazione del nostro portafoglio – ha affermato Marc Bitzer, presidente e amministratore delegato di Whirlpool Corporation – Questo ci consente di partecipare ad una significativa creazione di valore con il riposizionamento del business e le sinergie di costo attraverso la nostra partecipazione di minoranza».

La transazione dovrebbe perfezionarsi entro la seconda metà del 2023.

