Al cineforum delle Arti il nuovo film dei Fratelli Dardenne

Al Cineforum alle Arti di Gallarate il 2 febbraio 2023 è il giovedì dei fratelli Dardenne, autori a cui la rassegna gallaratese presta sempre attenzione: nel film Tori e Lokita, Jean-Pierre e Luc Dardenne (con Schils Pablo e Mbundu Joely, premiato al Festival di Cannes 2022), raccontano la storia di due giovani immigrati africani accolti in un centro di accoglienza in Belgio, ai giorni nostri.

I fratelli Dardenne seguono le vicende dei due giovani immigrati che si fingono fratelli, necessari uno all’altro come scampolo, come idea, di quella famiglia che nessuno dei due ha più. Li seguono infatti passo passo nei loro continui spostamenti, sempre affaccendati, al centro come per le strade della città dove fanno gli spacciatori per un italiano che gli lascia pochi euro e, ogni tanto, aggiunge una mancia per abusare della ragazza. Il miraggio per Lokita è quello di ottenere i documenti che le consentano di restare accanto a Tori, ma deve vedersela anche col debito contratto con le persone che l’hanno portata lì e pensare anche alla madre e ai cinque fratelli che ha lasciato in Camerun.

I registi per rendere reale questa storia, non hanno bisogno di nomi di richiamo ma trovano la loro verità in un anonimo casting.

Il Cineforum è come sempre in doppia proiezione: alle ore 15 introdotto dalla prof.ssa Cristina Boracchi e alle ore 21 introdotto e commentato dal critico cinematografico Gabriele Lingiardi.