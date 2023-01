Amca Elevatori, occasione da cogliere per la prima vittoria

In un campionato sino a qui avaro di soddisfazioni la Handicap Sport Varese ha l’occasione di rompere il ghiaccio alla penultima giornata di stagione regolare. I biancorossi di coach Bottini ospitano (sabato 14, ore 15,30 al PalaInsubria di via Monte Generoso) il GSD Porto Torres. Se l’Amca Elevatori è ancora a secco di punti e vittorie, i sardi hanno colto un solo successo proprio contro Roncari e compagni: quello in programma è quindi il classico scontro di fondo classifica.

Vincere, però, è importante in vista della seconda fase di campionato quando le due formazioni saranno tra le partecipanti al turno di playout contro le ultime del girone B. Trovare l’ultima dell’altro raggruppamento, la Giovani e Tenaci Roma, sarebbe un’ottima cosa viste le difficoltà mostrate dalla formazione capitolina; purtroppo per Varese però sarà difficile (in caso di successo) ribaltare il pesante -27 del match di andata (84-57). Probabilmente l’avversaria dell’Amca per non retrocedere (il turno sarà al meglio delle tre sfide) sarà una tra Treviso e Reggio Calabria, formazioni che si incontreranno a loro volta sabato in un incrocio decisivo.

I biancorossi di Bottini, comunque, penseranno a tempo debito agli incontri-salvezza; intanto c’è la possibilità di cogliere due punti che, nel caso arrivassero, sarebbero comunque utili per il morale proprio e dei tifosi che seguono la squadra. Se poi i sardi dovessero essere preda di un tracollo (come accaduto all’andata ai varesini), l’Amca dovrà essere pronta ad approfittarne.