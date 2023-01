Auto distrutta: esce di strada e travolge i paletti para pedoni a Saronno

Danni all’auto, ma anche alle strutture comunali, in particolare ai paletti posizionati per proteggere i pedoni a passeggio in città.

È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto a Saronno la sera del 31 dicembre attorno alle 20: in via Varese una Fiat Idea è uscita di strada che ha visto coinvolto un unico veicolo. Il conducente 70enne, ferito, è stato trasferito al il pronto soccorso dell’ospedale di Saronno. Il sinistro è stato rilevato dalla polizia locale di Saronno, sono in corso accertamenti sullo stato psicofisico del conducente che manifestava segni di alterazione.

Le operazioni di rimozione del veicolo si sono protratte per diverso tempo per i danni ingenti riportati dalla macchina. È stata temporaneamente chiusa la Via Varese. A seguire la Locale è stata impegnata in Via Alliata / Via Volonterio per dare ausilio alla viabilità per un altro incidente stradale che ha visto coinvolti un Renault Kangoo ed un altro veicolo, sinistro stradale poi seguito dai Carabinieri di Cislago (immagine di repertorio).