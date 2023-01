Auto in fiamme in autostrada, code tra Busto Arsizio e Castellanza

Un’auto in fiamme tra Busto Arsizio e Castellanza ha provocato code e traffico fino a 3 km tra il Bivio A8-A36 Pedemontana e Castellanza in direzione Milano, mentre nell’altro senso di marcia si sono registrati rallentamenti tra Castellanza e Busto Arsizio per curiosi. Il mezzo è andato a fuoco intorno alle 15 di domenica 29 gennaio.