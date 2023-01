Incidente a Luino, auto fuori strada e conducete ferita. È successo intono alle 14.30 di domenica 29 gennaio in via Lugano.

Galleria fotografica Auto fuori strada a Luino, ferita una donna di 62 anni 3 di 3

Per cause in corso di accertamento la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo contro la recinzione di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la donna, 62 anni.