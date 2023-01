Bocce raffa serie A due giornate di campionato in un week end

Questa settimana il campionato di serie A raffa ha voluto offrire qualcosa di nuovo: un week end nel quale si sono disputate due giornate di calendario – la seconda e la terza – poste il sabato e la domenica, con trasferte a zone ravvicinate, tenendo conto delle locazioni regionali delle dieci squadre che compongono il tabellone della massima competizione. Così le due lombarde, Caccialanza e TME 88, e la piemontese del Lago Maggiore, Possaccio, si sono spartiti gli avversari di Abruzzo, Marche, Lazio e Campania, mentre le due venete hanno dovuto incontrare le romane e la napoletana. La classifica ne è rimasta sconcertata, basti pensare che la rinnovata Boville, fresca vincitrice della Super Coppa è ancora a zero punti, avendo subito due sconfitte di misura per 5-3 dalle venete che ora si trovano appaiate in testa alla classifica con 7 punti, dinanzi a un folto manipolo di agguerrite avversarie collocate a sei: l’incertezza regna incontrastata, anche se siamo solo alla terza giornata sembra che il varco che si è aperto fra le prime e le ultime sia già abbastanza consistente.

Certamente Boville è destinata a risalire, essendo attrezzata con giocatori di notevole classe, mentre appaiono in difficoltà Flaminio e Metal Marche che hanno dovuto sopportare sconfitte nette. Non inatteso, invece, l’exploit dei trevigiani che dopo aver dominato il loro girone di A2 lo scorso campionato, sembrano in grado di farsi ascoltare anche nella massima serie, potendo contare su due grandi interpreti come i fratelli D’Alterio, specialmente Pasquale che nei tre incontri è riuscito a portare in dote la bellezza di dieci set sui dodici disputati in terna e coppia.

Vigasio gode dell’apporto di Formicone, che non vuole essere considerato di seconda scelta rispetto a Pasquale, e ha pensato bene di aggiudicarsi nove set sui dodici possibili, con una percentuale degna di un campione del mondo appena decaduto, tenendo presente che con la formula attuale del mondiale non gli è stato consentito di difendere il titolo conquistato in Argentina.

Caccialanza, campione italiano in carica, pur essendo parte integrante del gruppo inseguitore, sembra soffrire le prestazioni inattese, in negativo questa volta, dell’appena laureato campione del mondo Luca Viscusi, il quale ha inanellato una serie di battute a vuoto, riportando il successo solo in tre set, avendo subito quindi ben nove sconfitte.

È vero che l’altro titolato in coppia con Viscusi, Savoretti, ha compensato con dieci punti, tuttavia la sconfitta di Teramo ha interrotto un cammino travolgente interrotto solo da Boville. Possaccio è caduta anche lei a Teramo, dimostra di essere una compagine equilibrata, nella quale si sta sempre più inserendo con autorità il giovanissimo Roberto Mazzolini, un talento naturale che oltre ai titoli giovanili sta cominciando a riporre nella sua bisaccia parecchie prede di valore.

La prossima giornata riserva alcuni scontri tutti da vivere: da Treviso contro Teramo a Villafranca con Napoli fino a Possaccio con Boville, che non vorrà certamente sommare la quarta sconfitta consecutiva, sono partite senza pronostico che potranno chiarire maggiormente i ruoli in quest’affascinante inizio campionato.

PILLOLE DI BOCCE

26 gennaio – Bottinelli/Vergiatese – Campionati Provinciali – Serale – Finale

– specialità coppia categoria B Bianchi/Botta – Casciago

27 gennaio – Bottinelli/Vergiatese – Campionati Provinciali – Serale – Finale – specialità terna categoria

Barp/Gualandi/Marchiorato – Malnatese

28 gennaio – Campionato Italiano Serie A – 2a giornata

Cofer Metal Marche (AN) – Caccialanza (MI) 3-5 (47-48)

Flaminio (RM) – TME 88 (LO) 4-4 (48-48)

Mosciano (TE) – Possaccio (VCO) 5-3 (55-43)

29 gennaio – Campionato Italiano Serie A – 3a giornata

Flaminio(RM) – TME 88 (LO) 0-8 (0-64)

Mosciano (TE) – Caccialanza (MI)5-3 (56-48)

Cofer Metal Marche (AN) – Possaccio (VCO) 2-6 (46-59)

Classifica

Giorgione 3Villese (TV), Vigasio (VR) 7 – Caccialanza (MI), Mosciano (TE), Possaccio (VCO),

TME88 (LO) 6 – Kennedy (NA) 4 – Flaminio (RM) 1 – Boville (RM), CoferMetal (AN) 0.

02 febbraio – Bottinelli/Vergiatese – Campionati Provinciali – Serale – Finale individuale C

03 febbraio – Bottinelli/Vergiatese – Campionati Provinciali – Serale – Finale individuale B