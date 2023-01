Castellanza è di nuovo “Città che legge”

Castellanza Città che legge. Il prestigioso riconoscimento alla Città è ufficiale ed è stato conferito dal Centro per il libro e la lettura e il Ministero per i beni e le attività culturali, per il biennio 2022-23.

La qualifica di “Città che legge” riconosce ai Comuni l’impegno a rendere accessibile a tutti la lettura: […] i libri e la lettura risorse strategiche su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata che vede pubblico e privato agire congiuntamente per un fine comune […] (Legge 15/2020). Si possono fregiare del titolo “Citta che legge 2022-2023” 718 comuni italiani, di cui in Lombardia 66 e di questi 5 nella Provincia di Varese.

La qualifica di “Città che legge” consente di partecipare ai bandi per l’attribuzione di contributi economici, premi ed incentivi predisposti dal Centro per il libro e la lettura premiando progetti meritevoli che abbiano come obiettivo la promozione del libro e della lettura.

E’ il secondo anno, dopo il biennio 2018-19, che Castellanza ottiene questa importante qualifica, che rende merito al lavoro continuo della Biblioteca per la trasmissione e la diffusione del piacere di leggere e valorizza le iniziative realizzate in collaborazione con le scuole, “I Percorsi di lettura”, ma anche le varie proposte rivolte a ogni fascia d’età che essa promuove o ospita: presentazione di autori e libri, ricorrenze istituzionali, letture spettacolo e le letture online, così importanti nel periodo della pandemia.

Rispetto al passato però il Bando ’22-‘23 individuava come requisito vincolante e propedeutico per ottenimento della qualifica di “Città che legge” anche la stipula di un “Patto locale per la lettura”, un documento promosso dall’Amministrazione e sottoscritto da soggetti pubblici e privati presenti sul territorio cittadino, coinvolti nella filiera del libro o interessati a diffondere la lettura. Una strategia per fare rete, diffondere e implementare buone pratiche, progettare con l’obiettivo di creare benessere individuale e, a cascata, collettivo, diffondendo la pratica del leggere.

A Castellanza il Patto per la lettura è stato firmato da moltissimi enti e associazioni:

Agenzie del Sistema educativo: Asilo Nido P. Soldini; Asilo Nido G. Tacchi; Scuola Materna E. Cantoni; Scuola Materna L. Pomini; Istituto Comprensivo A. Manzoni (Scuola primaria e secondaria di primo grado); Istituto M. Ausiliatrice (Scuola primaria e secondaria di primo grado); Scuola Montessori (Casa dei Bambini, Scuola primaria e secondaria di primo grado); Scuola Superiore E. Fermi (Scuola secondaria e secondaria di primo grado).

Associazioni: CAI Sez. di Castellanza e ANPI Sez. di Castellanza

Gruppi di Volontari: Le voci narranti (gruppo di volontari lettori) e DonnexCastellanza

Dalla Cartolibreria Edicola Monti e dallo Studio pediatrico dott.ssa Annalisa Monolo

«Siamo molto contenti di aver conseguito il titolo di “Città che legge” 2022-2023 – ha dichiarato Davide Tarlazzi, Assessore alla Cultura e Istruzione del Comune di Castellanza – Tale risultato premia la progettualità della Biblioteca civica e la sua capacità di fare rete con gli altri soggetti presenti sul territorio. Mentre mi complimento con i bibliotecari, desidero ringraziare tutti i sottoscrittori del Patto. Grazie alla loro disponibilità e a questo nuovo strumento di sinergia si potrà dare ulteriore vigore alle iniziative di promozione della lettura e creare un incubatore per nuove idee e progetti».

https://cepell.it/qualifica-citta-che-legge-2022-2023-e-pubblico-lelenco-dei-comuni-selezionati/