Centinaia di bambini in piazza Santa Maria per salutare le Giobie di Busto Arsizio

La guerra, il caro bollette, i mali che affliggono il mondo e le elezioni regionali sono i temi che le Gioeubie di quest’anno dovranno portarsi via nel rogo che si svolgerà questa sera alle 18 in piazzale Einaudi a Busto Arsizio.

In piazza Santa Maria questa mattina ce n’erano solo quattro ma sono stati centinaia i bambini degli asili e delle scuole elementari della città che sono stati accompagnati dalle loro maestre e dai loro maestri per conoscere questa usanza diffusa in tutto il Basso Varesotto.

Come tutti gli anni la Giobia politica è firmata dai giovani della Lega che mette al rogo per quest’anno Letizia Moratti (povera e civica in cerca di voti), Matteo Salvini (disperato per i sondaggi che affossano la Lega) e Attilio Fontana (ricandidato alla presidenza). Una Gioeubia tutta di centrodestra, dunque, forse per evitare le polemiche come quelle che scoppiarono quando venne dato alle fiamme il fantoccio di Laura Boldrini.

La Famiglia Bustocca non ha definito un tema per il suo fantoccio ma si rifà ad un vecchio detto in dialetto che definisce il tacere come l’unica speranza per la pace. Quella del Magistero dei Bruscitti, invece, rappresenta il grosso problema del caro bollette, infine quella dei bambini dei nidi e delle materne di Busto che è dedicata al ritorno della pace.

Come da tradizione è toccato ad Antonio Tosi, il Pedela, spiegare il senso di questa festa. Qui sotto il suo intervento di questa mattina