C’era due volte un re è lo spettacolo in scena a Malnate per l’Epifania

C’era due volte un re è lo spettacolo della compagnia L’Arca di Noe in scena venerdì 6 novembre alle ore 17 nell’Aula magna Istituto Iqbal Masih (in via Baracca 1, a Malnate). Uno spettacolo di narrazione, musica dal vivo e teatro di figura che vede sul palco l’attrice Noemi Bassani accompagnata alla chitarra da Stefano Tosi per dare vita a un mondo incantato con un castello magico pieno di re, regine, principesse e tanti altri personaggi fantastici, paurosi o divertenti.

E per festeggiare l’Epifania lo spettacolo sarà preceduto alle ore 16 da una merenda offerta da Coop Malnate.

Lo spettacolo è pensato per bambini di età compresa indicativamente tra i 4 e i 10 anni.

Ingresso unico a 7 euro. L’intero ricavato sarà devoluto alla realizzazione del parco giochi inclusivo di San Salvatore a Malnate.

Per maggiori informazioni scrivere a info@maternasansalvatore.it oppure 351 9090094.

Prenotazioni compilando il form a questo link.