Chiusura temporanea allacciamento per A1 a Melegnano: ecco i dettagli e i percorsi alternativi

La A1 Milano-Napoli, una delle principali autostrade italiane, subirà una chiusura temporanea per lavori di manutenzione della segnaletica verticale. Il tratto interessato dai lavori sarà quello compreso tra l’allacciamento con la A50 Tangenziale ovest di Milano e Melegnano, in direzione di Bologna. La chiusura avrà luogo dalle 23:00 di martedì 17 gennaio alle 5:00 di mercoledì 18 gennaio.

Per evitare il tratto chiuso, gli automobilisti potranno utilizzare un percorso alternativo che prevede la deviazione obbligatoria sulla A50 Tangenziale ovest, seguendo poi le indicazioni per Val Tidone, immettendosi sulla SP412 e sulla SP40 per rientrare sulla A1 allo svincolo di Melegnano. L’itinerario alternativo ha una lunghezza di circa 12 km.

Gli automobilisti possono tenersi informati sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi attraverso diversi canali, tra cui My Way su Sky Meteo24, Sky TG24, La7 e La7d, il sito autostrade.it, RTL 102.5, Isoradio 103.3 FM, i pannelli a messaggio variabile e il network TV Infomoving in area di servizio. Inoltre, è possibile contattare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24 per ulteriori informazioni.