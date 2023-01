Ciclista investito in via Checchi a Gallarate

Incidente stradale attorno alle 6.30 di venerdì a Gallarate, in via Egidio Checchi in cui è rimasto coinvolto un ciclista di 46 anni. Sul posto i carabinieri di Gallarate, e un’ ambulanza della Croce Rossa Italiana di Busto Arsizio che ha operato in codice verde. L’incidente ha causato inevitabili ripercussioni sulla viabilità.