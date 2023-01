Ciclovia del lago Maggiore, pronto il progetto del tratto Mercallo-Angera. La lista per gli espropri

La Provincia di Varese ha reso disponibile oggi l’avviso di avvio del procedimento unico di esproprio e deposito degli atti relativo al progetto definitivo del tratto specifico della pista ciclopedonale del lago Maggiore che va da Mercallo a Golasecca, Sesto Calende e Angera. Il progetto è stato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia, sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) e sull’albo pretorio dei Comuni interessati.

Il progetto è finalizzato alla realizzazione del primo tratto della ciclovia del Lago Maggiore che collegherà i Comuni di Mercallo e Sesto Calende con il Lago Maggiore e la dorsale ciclopedonale del Lago di Comabbio e di Varese, Golasecca e Sesto Calende con la dorsale ciclopedonale del fiume Ticino, e infine Sesto Calende e Angera con un percorso ciclopedonale lungo la SP 69 che porterà al polo turistico di Angera in sicurezza.

L’intera ciclovia del Lago Maggiore è una delle dorsali ciclopedonali della provincia di Varese di grande interesse strategico per lo sviluppo della mobilità lenta in tutta la Regione Lombardia. In futuro, gli utenti potranno percorrere la sponda lombarda del Lago Maggiore in modo sicuro e sostenibile, proseguire lungo le dorsali ciclopedonali delle valli del Verbano, la rete ciclopedonale ticinese e le dorsali ciclopedonali dei laghi Varesini, del fiume Ticino e della città metropolitana di Milano (navigli).

La Provincia di Varese è in procinto di approvare il progetto definitivo del tratto Mercallo – Angera della ciclovia del Lago Maggiore. L’approvazione del progetto costituirà una variante agli strumenti urbanistici, un vincolo preordinato all’esproprio e avrà carattere di pubblica utilità. La realizzazione dell’infrastruttura interesserà una serie di proprietà nei territori comunali di Angera, Golasecca, Mercallo e Sesto Calende.

Per prendere visione dell’avviso e dell’elenco dei proprietari interessati dall’opera, è possibile consultare il sito istituzionale della Provincia di Varese al seguente link: http://www.provincia.va.it/code/103864 (disponibile dal 25 gennaio).

Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione di detto avviso, i proprietari delle aree ed ogni altro interessato potranno formulare osservazioni per iscritto al Responsabile del Procedimento o chiedere di essere ascoltati. Le osservazioni saranno valutate da questa Amministrazione ai fini delle definitive determinazioni da assumere con l’approvazione del progetto.

Le osservazioni dovranno pervenire alla Provincia di Varese unicamente a mezzo pec al seguente indirizzo: istituzionale@pec.provincia.va.it .