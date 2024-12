Bambini in corteo ad Angera per “la pace e un mondo senza minacce nucleari”

Bambini, insegnanti, associazioni e rappresentanti delle istituzioni in corteo per ribadire l’importanza della pace in un momento storico segnato da incertezza, guerre e ingiustizie. Ad Angera, questa mattina, gli studenti della scuola primaria e secondaria dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri hanno attraversato il paese con una marcia silenziosa dal cortile delle scuole fino ai pratoni di piazza Garibaldi. Sul lungolago i bambini si sono radunati in un grande cerchio per ricreare il simbolo della pace universalmente riconosciuto. Con loro gli insegnanti e i rappresentanti della scuola, la sindaca Marcella Androni, il vicesindaco Milo Manica e la consigliera delegata alla cultura Silvia Gibelli. Al corteo, organizzato per chiedere allo stato italiano di aderire al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari TPNW, vincolante nel renderle illegali per un percorso verso lo smantellamento completo, erano presenti anche Elio Pagani, presidente di “Abbasso la guerra”, il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti e i rappresentanti di molte realtà associative del territorio tra cui Acli e Caritas.

«L’iniziativa di oggi vuole essere un momento di sensibilizzazione e di riflessione alla luce delle notizie che giungono ogni giorno dai territori segnati dalle guerre» ha ricordato la sindaca Androni. La campagna di “Rete Italiana Pace e Disarmo” e “Senzatomica” coinvolge già in Italia più di 100 Comuni che hanno già adottato la delibera e secondo un sondaggio del 2020, l’87% degli italiani è a favore della sottoscrizione del trattato. Durante l’ultimo consiglio comunale angerese una mozione dedicata è passata coi voti di maggioranza (astenute le opposizioni) approvando l’appello seguente: “La nostra Città esprime forte preoccupazione per la grave minaccia posta dalle armi nucleari alle comunità in ogni parte del mondo”.

La giornata di oggi a scuola è stata anche l’occasione per presentare i rappresentanti del consiglio comunale dei ragazzi (CCR) guidati dalla sindaca del CCR Emma Perrone e dal vicesindaco Ettore Miglio.