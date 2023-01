A Comabbio per scoprire il mondo dei manga

Con la prima serata di venerdì 20 gennaio in sala Lucio Fontana, è cominciata Manga ward: la rassegna dedicata ai manga organizzata dal Comune e dalla Biblioteca di Comabbio. A introdurre l’evento sono state il sindaco Marina Paola Rovelli e la consigliera comunale (oltre che responsabile della biblioteca) Raffaella Marcaletti. Durante l’incontro, i partecipanti si sono poi cimentati nell’arte del fumetto giapponese sotto la guida di Patrizia Lorusso, insegnate del corso di fumetto organizzato dalla cooperativa sociale L’aquilone.

Galleria fotografica La rassegna dedicata ai manga a Comabbio 4 di 8

I prossimi eventi di Manga ward

L’iniziativa prosegue anche nei mesi successivi con nuovi appuntamenti, ognuno dedicato a un manga differente. Ogni incontro è anche un’occasione per riflettere su alcune tematiche di attualità. Al momento gli eventi già fissati sul calendario sono tre. Si comincia il 17 febbraio con Nausicaa e la valle del vento di Hayao Miyazaki, intervengono un ricercatore del Jrc di Ispra e un apicoltore per discutere sul tema dell’ambiente. Il 17 marzo, invece, appuntamento con Vagabond di Takehiko Inoue. Il manga racconta la storia di Myamoto Musashi, il più famoso spadaccino giapponese, e durante l’incontro è prevista la dimostrazione di una scuola di kendo locale. Il terzo appuntamento è il 14 aprile con La fenice di Osamu Tezuka, l’occasione giusta per affrontare il tema dell’immortalità.

“Anche i manga sono cultura”

Le opere realizzate dai ragazzi del corso di disegno della cooperativa L’aquilone

«Nel 2022 – spiega il sindaco di Comabbio Marina Paola Rovelli – il nostro Comune ha partecipato al bando Fondo Franceschini e abbiamo deciso di acquistare con parte dei soldi ricevuti dei manga per la biblioteca. È stata una scelta forte, ma siamo convinti che questa tecnica dalla storia così lunga possa essere un mezzo di comunicazione estremamente attuale ancora oggi».

Il manga è un elemento molto importante all’interno della cultura giapponese. «Nella vita di tutti i giorni – racconta infatti Patrizia Lorusso – i cittadini giapponesi sono sottoposti a fortissime pressioni da parte della propria società e anche le relazioni tra i ragazzini che frequentano la stessa scuola sono molto più formali rispetto a quelle a cui siamo abituati. Il manga rappresenta quindi uno spazio importante di libera espressione per i propri sentimenti».

Nonostante il suo forte legame con la cultura nipponica, il manga sta ormai conquistando sempre più lettori anche in Italia. «Il fumetto giapponese – aggiunge Raffaella Marcaletti – sta ottenendo sempre più successo anche nel nostro paese. Ogni autore di manga ha una profonda passione per il lavoro che svolge e insieme ai disegnatori che parteciperanno alla nostra rassegna impareremo a conoscere meglio la loro realtà».