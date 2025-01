Evasione fiscale? Il camping di Comabbio risponde alle accuse e difende la sua posizione

La scorsa settimana Varesenews e la stampa locale hanno dato notizia di un’operazione della Guardia di finanza. L’articolo “La Gdf scopre evasione da mezzo milione di euro sul lago di Comabbio” riportava che la Guardia di Finanza, nell’ambito di un’operazione svolta dalla Sezione Operativa Navale Lago di Lugano, aveva rilevato un mancato pagamento di tributi locali per un importo di circa 540.000 euro, comprensivo delle sanzioni previste, per il periodo 2019-2024. La notizia faceva riferimento a un precedente controllo demaniale del 2023 che aveva individuato illeciti urbanistici legati al mancato accatastamento di 300 unità abitative.

Sebbene nell’articolo non venga esplicitamente menzionato il nome della struttura coinvolta, la vicenda è stata immediatamente associata alla Vecchia Fornace, unica struttura sul Lago di Comabbio di dimensioni compatibili con quelle descritte nell’articolo, anche grazie alle immagini pubblicate a corredo.

La Vecchia Fornace Spa desidera ora fare chiarezza su alcune informazione definite imprecise e rettificare quelle ritenute errate. Scrive la società:

Nell’articolo (verosimilmente a seguito di comunicato stampa di GdF) si afferma che “i militari della Sezione Operativa Navale Lago di Lugano hanno verificato che, per il periodo dal 2019 al 2024, non sono stati pagati tributi locali per un importo complessivo pari a circa 540mila euro, comprensivo delle previste sanzioni. L’attività è stata eseguita a seguito di un pregresso controllo demaniale effettuato nel 2023, con il quale erano stati constatati illeciti urbanistici relativi al mancato accatastamento di 300 unità abitative”.

Si deve peraltro chiarire che il complesso La Vecchia Fornace è già stata oggetto di una verifica ispettiva in passato (nell’ambito di controlli che stanno interessando tutte le strutture similari in provincia di Varese e di Como), a seguito della quale la società ha avviato un complesso iter di accatastamento d’intesa con l’Agenzia delle Entrate-Territorio delle strutture amovibili presenti (mai oggetto in passato di alcuna contestazione ne a livello locale ne da parte del “Catasto” in occasione di precedenti aggiornamenti).

Per effetto del nuovo accatastamento, è stata attribuita una nuova rendita (che dovrebbe essere applicata dal 2024, tant’è che ad oggi il Comune non ha emesso alcun avviso di accertamento sul punto).

L’accatastamento così operato in un’ottica di leale cooperazione con GdF Squadra Navale e Agenzia “Territorio”, è il primo in Italia per quanto a conoscenza, alla luce di una normativa catastale non chiara in materia.

La società ha sempre corrisposto annualmente gli importi “ICI/IMU” determinati dal Comune ed è, quindi, travisata, la tesi di una evasione totale: l’importo oggi indicato come evaso da GdF, dovrà essere verificato anche in punto di debenza (perlomeno per l’epoca antecedente il 2024, anno di accatastamento e con IMU corrisposta per detta annualità) e ricomprende una componente di sanzioni (pari al 30%) certamente non dovute, giusto quanto sopra osservato.

Prova della puntualità e della velocità della società la Vecchia Fornace spa nel risolvere le problematiche sta nel fatto che l’iter di accatastamento richiesto è stato concluso con successo in meno di 1 anno e con estrema soddisfazione da parte dell’Agenzia del Territorio.

La Vecchia Fornace Spa