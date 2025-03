A Comabbio la mostra deli Artisti di Varese in omaggio a Lucio Fontana

Il Circolo degli Artisti di Varese insieme all’associazione culturale Il borgo di Lucio Fontana organizza una mostra a Comabbio per rendere omaggio a Lucio Fontana, che proprio a Comabbio e in Provincia di Varese ha trascorso alcuni periodi della sua vita.

La mostra è ispirata all’andare “oltre”: un tema che si lega alla tridimensionalità dello Spazialismo (il movimento artistico fondato da Lucio Fontana), ma che si collega anche all’orientamento di base che il Circolo degli Artisti di Varese ha adottato nel corso degli ultimi mesi.

«Il mondo – spiegano gli organizzatori della mostra – sta vivendo un passaggio stretto tra i valori e la loro esatta negazione, che conduce sul crinale del non ascolto e alla guerra. Il passaggio, lo spazio, la ricerca di quel qualcosa che non si percepisce se non nella capacità del singolo più illuminato di intuirne le risposte fino a una richiesta che si spinge oltre, senza frontiera, libera. In questo senso, lo Spazialismo di Fontana ben si sposa con l’indagine che tutti noi facciamo alla scoperta del nostro “io”».

L’inaugurazione della mostra è in programma sabato 22 marzo alle 17:30 in sala Lucio Fontana a Comabbio e si potrà visitare fino al 13 aprile tutti i sabati e le domeniche dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:30. L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo mail ilborgodiluciofontana@gmail.com. L’evento è organizzato col patrocinio del Comune di Comabbio.