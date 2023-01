“El Diablo” Chiappucci candidato con la lista Moratti in Brianza

«Nelle nostre liste che abbiamo protocollato c’è anche il nome del grande campione del ciclismo internazionale Claudio Chiappucci… El Diablo! Sarà infatti candidato nella circoscrizione di Monza Brianza, territorio che conosce molto bene e che lo ha visto grande protagonista dei primi suoi straordinari successi sulle due ruote. Un uomo di sport, di impegno sociale e professionale, straordinario atleta, protagonista a livello mondiale ma sempre profondamente radicato nella sua terra lombarda. Argento ai Campionati del Mondo nel 1994, capitano della nazionale italiana, vincitore della superclassica Milano-Sanremo, più volte sul podio finale di Tour e Giro d’Italia, generoso scalatore, protagonista al Sestriere nel 1992 scrivendo “una più grandi imprese del ciclismo” (“Chiappucci la luce, il resto si è sciolto” secondo le parole di Gianni Mura), oltre a continuare a praticare il ciclismo, lo racconta in incontri e nei mezzi di comunicazione in occasione dei grandi eventi sportivi. I suoi recenti interventi sulla sicurezza stradale e sul valore dello sport per i giovani costituiscono testimonianze di concreta traduzione del nostro programma elettorale».

Lo ha annunciato il consigliere regionale Manfredi Palmeri, presidente del Gruppo a Palazzo Pirelli e capolista della Lista Letizia Moratti Presidente per le prossime elezioni regionali a Milano: «Anche a Monza e Brianza abbiamo quindi una lista molto competitiva, guidata da validissimi Amministratori come gli apprezzati Martina Sassoli e Pietro Zanantoni, che hanno ottenuto ottimi risultati nei loro territori, non solo come Consiglieri ma anche come Assessore e Sindaco. Pure da quel territorio, a maggior ragione adesso con l’inserimento di Claudio Chiappucci, arriveranno soddisfazioni per la nostra lista in rappresentanza dei lombardi i nostri eletti in Consiglio Regionale porteranno le istanze del territorio e degli Amministratori locali che stiamo incontrando».