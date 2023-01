A Fagnano Olona musica e testimonianze per non dimenticare il dramma della Shoah

Venerdì 27 gennaio l’Amministrazione comunale di Fagnano Olona in occasione del Giorno della Memoria organizza una giornata all’insegna del ricordo e della commemorazione delle vittime dell’Olocausto.

Alle 10.05 è in programma una cerimonia commemorativa con gli alunni del plesso scolastico Fermi presso le Pietre d’Inciampo, e alle 11 nell’Aula Magna della scuola Fermi, si terrà un incontro con Rita Schiatti, sul tema “Testimonianza di una deportazione”.

In serata, alle 20.45, sempre nell’Aula Magna della scuola Fermi, Francesco D’Acrì, autore di canzoni commemorative, proporrà una serata musicale intitolata “Ad Auschwitz c’era la neve. Canzoni per non dimenticare”. Verranno inoltre esposti i disegni elaborati dagli alunni del plesso scolastico sul tema della Shoah.

La locandina